Mulher é esfaqueada por ‘colega’ enquanto usavam drogas em Manaus

Manaus - Uma mulher de 30 anos foi esfaqueada no peito na tarde desta sexta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a suspeita do crime é uma “colega” da vítima, que não teve o nome divulgado. A tentativa de homicídio aconteceu após uma discussão entre as duas mulheres que consumiam entorpecentes juntas.

O crime ocorreu na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Ainda sob efeito de substâncias entorpecentes, a vítima foi socorrida pela população e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde deu entradas às 13h50 e aguarda por cirurgia.

Até publicação desta matéria, a suspeita do crime não havia sido localizada. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.