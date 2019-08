Em Manaus, Rocam prende homem com armas, munições e drogas

O armamento e as drogas estavam sendo guardadas em uma residência, no bairro Alvorada | Foto: Divulgação

Manaus - Com duas espingardas calibre 12 e 20, uma réplica de fuzil, munições e drogas, Luiz Felipe de Oliveira, de 21 anos, foi preso em flagrante, por volta das 12h, desta sexta-feira (16), por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), após os policiais receberem uma denúncia anônima por mensagem de aplicativo, informando que homem estava escondendo materiais ilícitos e armas, dentro de uma residência, localizada no beco dos Franceses, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.



De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ao chegar no local foi realizada revista nas dependências da casa onde foram encontradas as duas espingardas, fuzil, tablete de maconha, oito trouxinhas de maconha e cinco munições.

Segundo o Comandante da Rocam, major Wener, o rapaz possui passagens pela Justiça. “Ele tem uma lista extensa na polícia, por roubo, adulteração de veículo e receptação, durante o ano de 2016”, afirmou.

Ainda segundo a autoridade policial, no momento da prisão, Luiz Felipe disse que fazia parte de duas facções criminosas. “Durante a ocorrência, ele dizia uma hora que era do PCC, depois dizia que era da FDN, a gente não sabe se ele é um agente duplo dessas facções ou se está somente carteando”, concluiu o major.

Após voz de prisão, Luiz Felipe foi encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis e ficará à disposição da Justiça.