Vídeo: após roubar loja, homem é detido pela Força Tática em Manaus

Manaus - Após assaltar uma loja de roupas, um homem identificado como Bruno Smith Leite, de 21 anos, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (16). O crime aconteceu por volta das 17h, na avenida Constantino Nery, próximo ao Terminal 1, no Centro de Manaus.

Segundo informações do tenente Carvalló, da Força Tática, a equipe recebeu denúncias pela linha direta da guarnição, de assalto em uma butique no Centro e fuga do suspeito.

"O rapaz levou joias, relógios e celulares do estabelecimento e, ainda fugiu na motocicleta da proprietária. Durante o percurso ele atropelou uma estudante na avenida Darcy Vargas, foi onde conseguimos capturar ele", disse o tenente.

O suspeito estava armado e foi apreendido em flagrante pelos policiais da Força Tática e, encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Cachoeirinha, zona Sul. A estudante atropelada foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Dr João Lúcio Machado Pereira Machado, na zona Leste.

A proprietária da loja roubada, registrou Boletim de Ocorrência (BO) no 1º DIP. O suspeito será encaminhado ao tribunal de justiça para audiência de custódia onde responderá por roubo majorado.

