‘Vigia’ de boca de fumo na Zona Sul de Manaus é assassinado a tiros

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado no beco Nova República, próximo à rua 31 de março, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus, na madrugada deste sábado (17).

Conforme testemunhas, o homem foi morto com três tiros e atuava como vigia de uma boca de fumo. Mas de acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), pelo corpo do homem havia sinais de perfuração por arma branca.

De acordo com uma dona de casa, o crime ocorreu por volta das 2h. "Eu acordei com o barulho dos tiros, mas preferi não sair de casa. Essa situação tem sido recorrente no bairro", afirmou a mulher.

Outro morador, que também preferiu não se identificar, disse que o homem avisava os traficantes do local quando os policiais passavam na área.

"Ele era um 'passa pano' e mantinha os outros avisados, mas não era morador do bairro", frisou o homem.

Conforme o IML, responsável pela remoção do corpo do local, o homem tinha entre 20 e 25 anos e utilizava roupas pretas.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).