Grupo é autuado após fuga de delegacia em Caapiranga

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas autuou, em flagrante neste sábado (17), Arnilson da Cunha Brasil, de 29 anos, conhecido como “Grande”; a companheira dele, Lindamor Correa Rodrigues, 36; Gustavo Ribeiro da Silva, 20; Henry Levi do Nascimento Ramos, 18; Marcos Costa dos Santos, 34, e Rafael Ribeiro da Silva, 22, por associação criminosa, roubo majorado e dano qualificado.

O grupo cumpria pena por crimes distintos na carceragem da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga, município distante 134 quilômetros em linha reta da capital, quando conseguiram fugir daquela unidade policial. A fuga ocorreu na noite da última quinta-feira (15), por volta das 20h20.

Recaptura

O bando foi recapturado na tarde de sexta-feira (17), por volta das 15h30, em uma casa na comunidade Campina do Norte, localizada entre os municípios de Caapiranga e Manacapuru, distante 68 quilômetros em linha reta da capital. As prisões foram efetuadas por policiais civis da 32ª DIP, com apoio de policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE), após a equipe de investigação daquela unidade policial realizar diligências com intuito de encontrar os foragidos.

Na ocasião da recaptura dos infratores, as equipes policiais também conseguiram recuperar os materiais que foram subtraídos da delegacia durante a fuga,

Em Caapiranga, Arnilson, Gustavo e Lindamor respondiam pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Já Henry, Marcos e Rafael respondiam por homicídio.

Procedimentos

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Lázaro Ramos; o delegado-adjunto da instituição, Orlando Amaral, e o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, destacaram equipes de unidades policiais especializadas para darem apoio no levantamento de informações e na localização do grupo.

Os reforços da instituição foram encaminhados para a cidade, seguindo determinação do secretário de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, e, em menos de 24 horas, as equipes policiais recapturaram os seis detentos foragidos

Por determinação da Cúpula da Polícia Civil do Amazonas, os seis presos foram transferidos para a capital e estão custodiados, temporariamente, no 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Flagrante

No prédio do 10° DIP, Arnilson, Gustavo, Lindamor, Henry, Marcos e Rafael foram autuados em flagrante por associação criminosa, roubo majorado e dano qualificado. Ao término dos trâmites na unidade policial, o grupo será levado para o Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital, onde passarão por audiência de custódia.

Após a audiência, Arnilson, Gustavo, Henry, Marcos e Rafael seguirão para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Lindamor será levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da Assessoria de Comunicação