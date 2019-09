Usuário de drogas é assassinado a tiros e corpo é jogado em igarapé

Kledi Marcos Xavier Veras morreu a tiros no bairro Jorge Teixeira | Foto: Izaías Godinho

Manaus - Um homem identificado como Kledi Marcos Xavier Veras morreu a tiros em uma residência localizada na rua Janaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Conforme relatos de testemunhas, Kleidi tinha envolvimento com drogas. O crime ocorreu por volta de meia-noite, deste sábado (18).



De acordo com um morador, após os disparos, Kleidi foi jogado em um Igarapé , nas proximidades do local e disse, ainda, que o homem não era traficante, apenas usuário de drogas. "Não deu para ouvir a quantidade de tiros, porque foi na hora do jogo de futebol e confundimos o barulho com fogos de artifício. Ele até tentou sair do igarapé, mas morreu na calçada", frisou o morador.

Uma dona de casa, que preferiu não ter a identidade revelada, afirmou que o homem ficou preso em regime fechado por 5 anos. Kledi residia na rua 8, também localizada no Jorge Teixeira. "Ele vivia com a esposa dele. Não apresentava nenhum perigo para a comunidade. Inclusive, eu estava ajudando ele a tirar as documentações dele" afirmou a moradora.



Kleidi foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegada Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar a autoria dos disparos.