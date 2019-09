Homem é morto por não aceitar esconder bandido em casa em Manaus

Manaus - Uma vingança é capaz até mesmo de ignorar a vida de um pai de família. Assim, um homem executou friamente Vanderlan Souza da Cruz, de 34 anos, na rua Faveiro, localizada no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu depois que a vítima impediu que o atirador se escondesse na casa dele enquanto fugia da polícia na noite deste sábado (17).

Conforme uma dona de casa, que não quis se identificar, o homem trabalhava como padeiro e morava no local com a família há 15 anos. Ela afirmou que ele não tinha envolvimento com drogas e nem passagem pela polícia e o crime ocorreu após uma perseguição policial no bairro.



"A polícia estava fazendo uma ronda aqui nas proximidades e um dos bandidos se escondeu no quintal do 'Vando', que na hora, expulsou o suspeito da casa dele", afirmou a testemunha.



A mulher frisou que durante o dia, o suspeito ameaçou Vanderlan, mas por volta das 19h o chamou para conversar, momento em que houve os disparos.



"Quando ele abriu o portão, o homem realizou um disparo que não pegou nele. 'Vando' correu para o quarto da irmã dele, para se esconder, quando o bandido atirou 10 vezes contra ele. Ele era um pai de família. Não merecia isso!", disse a mulher.



Vanderlan chegou a ser socorrido e encaminhado para o SPA do bairro Galileia, mas morreu a caminho do hospital. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e a autoria do crime está sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).