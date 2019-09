Flanelinha é morto com quatro tiros no bairro Compensa, em Manaus

Manaus - Um flanelinha, identificado como Israel Silva Mendes, de 36 anos, foi assassinado com quatro tiros no estacionamento da Feira Modelo, situada na Rua Oscar Borel, bairro Compensa, Zona Oeste da capital. Conforme testemunhas, o crime ocorreu por volta das 15h30 de sábado (17).

Conforme outro flanelinha, que preferiu não se identificar, dois homens chegaram em uma moto no estacionamento e realizaram os disparos contra Israel que morreu no local.

"Ele era uma pessoa complicada. Quando bebia, gostava de "furar" os outros. Ontem ele arrumou confusão com dois homens mais doidos que ele", frisou o homem.

A testemunha acrescentou que Israel residia com a família no beco Ajuricaba, também situado no bairro Compensa. Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para fazer o registro da ocorrência.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).