Homem é baleado na cabeça na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um homem foi baleado na cabeça, na noite de sábado (17). A vítima foi identificada, até o momento, como 'Marivaldo' e o fato ocorreu na rua Severiano Nunes, bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus. A informação foi confirmada pelos policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme testemunhas, o autor do disparo chegou no local em um veículo e, após chamar a vítima pelo nome, realizou vários disparos e um dos tiros atingiu a cabeça do homem.

Após o fato, o suspeito fugiu do local e a vítima foi encaminhada para unidade hospitalar da capital. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.