Mulher é presa em flagrante após roubo de moto na Zona Leste

Manaus - Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante após o roubo de uma motocicleta cor preta, placa JWZ 7308, na manhã deste domingo (18), na comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Policiais militares da 14º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, com a mulher, a motocicleta e uma tesoura usada como arma do crime.

Os policiais militares da 14º Cicom informaram que a mulher realizou o assalto com um homem e que dupla infratora pediu corrida para transporte do bairro Novo Aleixo, Zona Norte e ao chegar na Comunidade São Lucas, anunciam o roubo com uma tesoura, que foi colocada no pescoço da vítima, um homem de 59 anos, que utilizava a motocicleta como meio de trabalho.

De acordo com os policiais militares, os infratores tentaram fuga utilizando a moto roubada, após policiais realizarem perseguição do casal, o casal infrator caiu da moto. O homem conseguiu fugir e a mulher foi presa em flagrante.

*Com informações da Assessoria de Comunicação