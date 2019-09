Prefeitura de Rio Preta da Eva lamenta a morte de jovem

Manaus - Após a estudante de psicologia Thalia Oliveira, de 18 anos, levar um tiro no pescoço efetuado por oficial da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM),



resultando em sua morte , na madrugada deste domingo (18) no município de Rio Preto da Eva (distante 84 quilômetros de Manaus).

O prefeito do município, Anderson Souza, esteve presente no Hospital Thome de Medeiros Raposo para prestar apoio a família da vítima. Em nome da prefeitura de Rio Preto da Eva, Anderson Souza esteve presente nas primeiras horas da manhã no hospital e disponibilizou toda a estrutura para apoiar a família neste momento de dor.

O prefeito esteve presente no hospital para prestar apoio a família da vítima | Foto: Divulgação

Entenda o caso

Segundo o irmão da vítima, Thalison Luiz, ela estava com um amigo antes da Ponte do Rio Preto da Eva, por volta das 5h30. "As pessoas que estavam próximas a ponte, comentaram que o amigo dela passou direto pela blitz no momento em que um policial efetuou o tiro e acabou atingindo o pescoço da Thalia", declarou Thalison.

Thalia Oliveira, era filha da auxiliar de enfermagem Raquel Oliveira, pessoa muito querida e estimada pelos moradores do município. A ação do policial gerou revolta popular, que reclama das constantes ações policiais que somente visam o lucro, as chamadas 'blitzes pedágio'. "Todo mundo conhecia a Thalia, ela sempre foi muito querida por todos. Não tinha nada contra ninguém. Sempre foi uma pessoa que se dava bem com todos", declarou o irmão.

O amigo de Thalia que estava conduzindo uma motocicleta avançou a blitz no momento do disparo | Foto: Reprodução

Afastamento do policial

O Comando Geral da Polícia Militar informou, por meio de nota, que o fato envolvendo um sargento da Polícia Militar (PM) durante o serviço em barreira policial no município de Rio Preto da Eva será apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD), que instaurou procedimento administrativo contra o militar, esclarecendo ainda que também responderá a Inquérito Policial Militar (IPM) com o imediato afastamento de suas funções até a conclusão dos procedimentos judiciais cabíveis.