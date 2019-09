Com alto índice de homicídios na Zona Sul, apenas um foragido é preso

Manaus - Um foragido da Justiça foi recapturado, no último fim de semana, durante a operação “Saturação” para coibir o avanço da criminalidade em bairros da Zona Sul de Manaus, onde as facções criminosas Família do Norte, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho brigam pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus.

Devido à briga entre organizações criminosas rivais, o índice de homicídios na Zona Sul apontou um crescimento e, por conta disso, operações pontuais estão sendo desenvolvidas nos bairros.

“Estamos aqui para saturar a área e reduzir o número de crimes. Realizamos a prisão de um foragido, então a polícia está no local, e vamos dar um basta nessa situação”, afirmou o coronel Louismar Bonates, titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas.

Segundo o comandante-geral da PM, foram realizadas incursões nos becos e vielas dos bairros, além de abordagens a veículos e revistas em populares.

“Queremos que a população tenha a sensação de segurança. A operação será contínua e, além das ações pontuais das Cicom's, temos também policiais do batalhão especializado fazendo a segurança dos moradores”, comentou o coronel Ayrton Norte.

Efetivo

Ao todo, mais de cem policiais militares do Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), Cavalaria, Grupamento Marte e Companhias Interativas Comunitária (Cicom) participaram da operação.

*Com informações da assessoria