Vídeo: homem é preso por estuprar a filha deficiente intelectual

Manaus - Um homem de 53 anos foi preso temporariamente por estupro de vulnerável na manhã desta segunda-feira (19), na rua Pau Ferro, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele estava sendo investigado por abusar da própria filha, uma mulher de 30 anos, desde 2016. A vítima tem deficiência intelectual.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima e o irmão dela, um jovem de 17 anos, foram morar com o acusado após a morte da mãe. As investigações iniciaram depois de denúncias anônimas e moradores vizinhos sobre os estupros. Confira o vídeo da apresentação do suspeito:

Suspeito do crime | Autor: Josemar Antunes/Em Tempo

"Esse pai abusava sexualmente da filha desde a morte da mãe há dois anos. A vítima, mesmo possuindo deficiência intelectual, não aguentou mais os estupros e denunciou o caso aos vizinhos. A partir disso, várias delações anônimas foram feitas ao disque-denúncia da unidade policial e logo ouvimos os vizinhos", explicou.

O delegado ressaltou que os estupros ocorriam sempre na ausência do filho de 17 anos, quando o jovem estava na escola. Os exames de conjunção carnal e anal no Instituto Médico Legal (IML) confirmaram os estupros.

A ordem judicial foi expedida no dia 16 de agosto de 2019, pelo juiz Alcides Carvalho Vieira Filho, no Plantão Criminal.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça da Justiça. Assista ao vídeo com a entrevista do delegado:



Delegado Torquato Mozer falou sobre o caso | Autor: Josemar Antunes/AET

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo