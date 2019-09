Mau cheiro em igarapé levanta suspeita de moradores sobre corpo humano

Manaus - A suspeita de um corpo humano dentro de um igarapé mobilizou policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na manhã desta segunda-feira (19). O fato aconteceu na rua Flor de Santa Rita, comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O mal cheiro vindo da extensão do córrego chamou a atenção de moradores da área ainda na noite de domingo (18), quando acionaram a polícia.

O tenente José Menezes, de 52 anos, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que mora na localidade, percorreu a área do igarapé e encontrou apenas restos de peixes apodrecidos descartados no local.

Tenente José Menezes | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"O odor estava muito intenso na noite passada e incomodou os moradores. Fiz a varredura ao longo do igarapé e não encontrei nenhum vestígio de corpo, mas apenas restos de peixes descartados pelos feirantes da região. Aqui, já foi encontrado um corpo e, por esta razão, imaginava-se que seria mais um cadáver na área", explicou.