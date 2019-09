Vídeo:delegada pede à Justiça prisão de homem filmado agredindo mulher

Manaus - Wilma Souza de Castro Costa, de 41 anos, dona de uma loja de materiais, localizada no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, foi espancada pelo ex-marido, Cleiber de Castro Costa, de 43 anos, durante o expediente na loja em que trabalha. Os vídeos da câmara de segurança da loja foram divulgados em redes sociais no último sábado (17). Polícia Civil representou à Justiça o pedido de prisão do agressor.

No primeiro vídeo, é possível ver Cleber beijando uma funcionária. Após isso, Wilma aparece irritada apontando para rosto de Cleber. O casal começa a discutir, até o homem perder a paciência e dar um tapa no rosto de Wilma. A vítima tenta reagir a agressão, para se defender, porém Cleber continua desferindo socos fazendo a mulher cair no chão. Já abaixada, o homem continua espancando a ex-esposa com chutes e pontapés.

Primeiro vídeo mostra o início da briga | Autor: Reprodução

No segundo vídeo, agora de outro ângulo, a câmera registra a briga no momento em que Cleber começa a chutar Wilma. É possível ver também que o ex-marido usou uma barra de ferro para bater nas costas da vítima.

Segundo vídeo é possível ver o ex-marido agredindo a vítima com barra de ferro | Autor: Reprodução

Segundo consultas de processos no portal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Wilma já havia realizado denúncias de perturbação e ameaças proferidas pelo ex-marido. A juíza Luciana da Eira Nasser, do 2° Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, concedeu medida protetiva à vítima. Porém, Cleber desrespeitou a medida ao encontrá-la no local de trabalho.

Polícia Civil

Em nota, a assessoria da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), informou que, de acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra à Mulher (DECCM), o caso ocorreu na tarde sexta-feira (16), por volta das 15h.

Na ocasião, a vítima informou que o ex-marido descumpriu a medida protetiva e a ameaçou. O homem foi até a empresa dela e causou uma confusão, impedindo que a vítima entrasse no local.

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM, afirmou que foi representada à Justiça o pedido de prisão em nome do infrator. “No momento, mais informações não poderão ser repassadas, para não comprometerem as diligências em torno do caso”, informou a instituição.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo