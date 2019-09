Trio é preso por suspeita de roubo no bairro Ouro Verde

Manaus- Os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na tarde do domingo (18), três homens suspeitos de roubo no bairro Ouro Verde , Zona Leste da capital. Com os suspeitos, os policiais apreenderam duas mochilas, contendo dois celulares de marca Samsung, um microfone, um carregador de celular, um carregador de notebook, um simulacro de pistola, dois cabos coaxiais e a quantia de R$ 220 em espécie.



Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, por volta das 15h, durante patrulhamento na alameda Cosme Ferreira, foram acionados por populares informando que três homens a bordo de um veículo Ford Ka, de cor prata e placas QNB-6262, teriam roubado algumas pessoas no bairro Ouro Verde.

Os policiais iniciaram as buscas e localizaram o veículo nas proximidades da Maternidade Ana Braga, onde foi realizada a abordagem. Durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais encontraram todo o material apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria