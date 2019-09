Três homens são presos em flagrante com arma de fogo em Manaus

Manaus- Os policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na tarde do domingo, (18), um homem de 23 anos suspeito de porte ilegal de arma de fogo na Zona Leste da capital. Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, sem numeração, com três munições intactas.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que estavam realizando patrulhamento no bairro João Paulo quando, por volta das 17h30, na rua Melhoral, avistaram um homem em atitude suspeita. Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre 38 que estava na cintura do suspeito.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Dom Pedro

Material apreendido | Foto: Divulgação/PMAM

No domingo, (18), um homem de 37 anos suspeito de porte ilegal de arma de fogo no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 especia, com duas munições intactas.

Os policiais que atenderam à ocorrência informaram que, por volta das 20h30, receberam uma denúncia anônima dando conta de que, em um bar localizado na rua Paulo Paiva, havia um homem bebendo e exibindo uma arma de fogo. Imediatamente a guarnição se deslocou até o endereço citado e, no local informado, o suspeito foi identificado.

Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com duas munições intactas.

Alvorada

Arma apreendida com o suspeito | Foto: Divulgação/PMAM

Na madrugada desta segunda-feira, (19), um homem de 33 anos, suspeito de porte ilegal de arma de fogo no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, cinco munições calibre 38 intactas e um veículo modelo Jetta de cor branca e placas NBN-8751.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 5h, receberam denúncia de populares informando que um homem a bordo de um veículo Jetta de cor branca estaria portando arma de fogo. De posse dessas informações, os policiais iniciaram as buscas e, quando passavam pela avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, localizaram o veículo.

Foi feita a abordagem e, durante revista pessoal, nada foi encontrado, mas durante revista no interior do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38 escondido na gaveta do passageiro.

*Com informações da assessoria