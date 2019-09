Vídeo: dupla é presa com suspeita de homicídios na Zona Sul

A dupla foi presa após confronto com a polícia | Foto: Reprodução TV EM TEMPO

Manaus - Francisco Shalon Bezerra de Araújo,19, e Level de Freitas Vilhena, 24, foram presos nesta quarta-feira (14) por suspeita de participação em cinco homicídios na Zona Sul de Manaus.

A dupla havia sido presa durante uma troca de tiros com a polícia na rua General Glicário, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. O terceiro membro deste grupo criminoso Carlos Henrique dos Santos Silva, 20, foi baleado e morto pela polícia.

Em 2015, Level de Freitas já havia sido preso com dois quilos de drogas, dinheiro e arma no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Na mesma ocasião, os policiais chegaram ao suspeito por meio de uma denúncia anônima.

Outra prisão

No bairro Japiim, Zona Sul da capital um homem foi preso . Arnaldo de Araújo Ferreira, 24 , estava com drogas, uma arma falsa e uma agenda onde estavam todos os esquemas de uma boca de fumo no bairro Japiim.

De acordo com a polícia militar, as denúncias anônimas estão ajudando na localização desses suspeitos e membros de facções criminosas.

