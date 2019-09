Sargento da Marinha é preso suspeito de disparar arma em Manaus

Manaus- Os policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram e conduziram, na noite do sábado (17), um sargento da Marinha do Brasil, suspeito de disparo de arma de fogo no bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital. Com o militar, os policiais apreenderam uma pistola Taurus 380, com três carregadores e 49 munições, juntamente com seu certificado de registro da arma.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 23h, a guarnição recebeu orientação do Supervisor de Área (SA) para atender a uma denúncia de disparo de arma de fogo na rua Socorro Castro. Os policiais se deslocaram até o endereço informado e, no local, um homem que se identificou como sargento da Marinha assumiu ter efetuado disparos de arma de fogo dentro de sua residência, pois havia discutido com sua esposa.

Ao apresentar sua arma de fogo aos polícias, o militar foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.]

*Com informações da assessoria