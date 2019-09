Suspeito, envolvido na morte de estagiário do INPA, é preso com drogas

A polícia chegou ao trio após denúncias anônimas da população | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Três homens foram presos pela Força Tática na noite desta segunda-feira (19) suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, no bairro da Chapada, Centro-Sul de Manaus. A prisão aconteceu por volta das 21h30.



Segundo informações do Tenente Johnes Fernandes, que esteve na frente da operação, a equipe recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas e ao chegarem ao local,prenderam em flagrante o trio.

"Duas guarnições atenderam ao chamado e flagramos os suspeitos no ato dentro de uma residência. O foragido estava com a arma, e os outros dois estavam embalando as trouxinhas. Eles não reagiram a autuação e se renderam pacificamente", disse o Tenente.

Os policiais apreenderam com os suspeitos várias trouxinhas de entorpecentes, uma balança de precisão, dois revólveres, munições | Foto: Jhonata Lobato

Os suspeitos identificados são Wesley Silva Oliveira, de 19 anos, Jânio Silva Alves, de 23 anos e Ewerton de Souza Cruz, de 23 anos. Ewerton estava foragido, supostamente, por ter participado do latrocínio contra um estagiário Jobson Franco da Costa, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em julho do ano passado.

Os policiais apreenderam com os suspeitos várias trouxinhas de entorpecentes, uma balança de precisão, dois revólveres, munições e um Registro Geral (RG) falso, que pertencia a Ewerton, que também responderá o crime por falsidade ideológica.

Ewerton de Souza Cruz, de 23 anos, é suspeito de envolvimento no latrocínio do estagiário do Inpa ocorrido em 2018 | Foto: Jhonata Lobato

Após apresentação, os suspeitos foram encaminhados ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que dará continuidade a ocorrência, onde cumprirá o mandado de prisão do foragido e registra o flagrante os comparsas.