Fieis são assaltados em frente à igreja em Manaus

Manaus - Três homens, ainda não identificados, roubaram o carro de um grupo de evangélicos, que saíam de um culto na noite desta segunda-feira (19). O crime aconteceu por volta das 21h30, na rua Louro Abacate, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

Segundo informações do proprietário do veículo, João Lucas Silva de Amorim, um consultor de vendas de 25 anos, ele saía de uma reunião de pastores, com quatro amigos, a quem daria carona, mas foram surpreendidos com a abordagem do trio.

“Não deu tempo nem de ligar o carro, os três apareceram mandando a gente sair, um estava armado. Nós obedecemos e ficamos apavorados. Além do carro, eles levaram ainda meu celular, meu dinheiro e todos os meus documentos”, disse a vítima.

Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para a ocorrência, e fizeram patrulhamento nas redondezas para localizar o veículo, um Fiat Palio de cor prata e placas OAI 0349, e prender os suspeitos.

Até a publicação desta matéria nenhum dos suspeitos havia sido preso.

A vítima foi até a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), para registrar Boletim de Ocorrência (BO).