Corpo é encontrado boiando debaixo de flutuante em Urucurituba

O laudo da perícia concluiu morte por afogamento | Foto: Divulgação

Urucurituba - O corpo do pedreiro Janderson Moisés Maciel de Mendonça, de 41 anos, foi encontrado boiando debaixo do assoalho do flutuante Rooney Brito, na tarde desta terça-feira (20), no lago Arrozal, no município de Urucurituba, distante 218 quilômetros de Manaus. A suspeita é de que a vítima tenha se afogado.



De acordo com o delegado Mário Melo, titular da 41ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a polícia recebeu a informação da localização do corpo por meio de ligação telefônica. “Recebemos localização do cadáver no lago do Arrozal, Zona Rural do município, e a equipe se deslocou até lá e verificou de fato a existência do corpo embaixo do flutuante, que fica às margens do lago”, afirmou a autoridade policial.

O delegado ainda confirmou que o corpo estava em estado avançado de decomposição. “Após a abertura do assoalho, a equipe de investigação conseguiu retirar o cadáver e encaminhar para o hospital da região, onde já foi submetido a perícia e foi constatado que a vítima morreu por consequência de afogamento”, concluiu Mário Melo.

O laudo pericial expedido pelo hospital de Urucurituba foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, informando a causa da morte.