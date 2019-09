Em seis meses, mais de mil armas de fogo foram apreendidas em Manaus

Manaus- Em seis meses, as forças de Segurança do Amazonas apreenderam 1.175 armas em Manaus, de acordo com registros do Instituto de Criminalística. Este é o maior volume de armas apreendidas pelas polícias em um primeiro semestre desde 2014. Na comparação com o ano passado, o crescimento foi de 12%.



Com a retirada de armas das mãos de criminosos, as polícias Militar e Civil conseguem atacar crimes violentos como homicídios, latrocínios, os roubos, além do tráfico de drogas.

“A Polícia vem intensificando ações para prender esses criminosos armados porque isso enfraquece o tráfico de drogas e gera impactos na redução da violência no geral. Tirando a arma da mão de um assaltante, você consegue diminuir as chances de um cidadão de bem ser ferido ou até morto”, ressaltou o titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, delegado Guilherme Torres.

Responsável pelo patrulhamento das ruas, a Polícia Militar fez grande parte das apreensões por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da Força Tática. Só a Força Tática apreendeu 182 armamentos. “No mês de julho de 2019, o batalhão bateu recorde histórico, sendo registradas 46 apreensões de arma de fogo, e o recorde até então, tinha sido dezembro de 2018 com 42 apreensões”, disse o comandante da Força Tática, major Igor Martins.

Já a Rocam apreendeu 317 armas de fogo, até julho, segundo balanço divulgado pela PM. No período, foram 144 revólveres, 80 pistolas, 84 espingardas, seis fuzis e três metralhadoras. “É preciso ressaltar o papel da população, que tem entendido a responsabilidade dela e vem fazendo denúncias”, acentuou o comandante da Rocam, major Wener Vieira.

*Com informações da assessoria