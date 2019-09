Adolescente é apreendido por tentativa de latrocínio em Manacapuru

Manaus- A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru , coordenada pela delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, cumpriu, na segunda-feira, (20), por volta de meio-dia, naquele município, distante 68 quilômetros em linha reta da capital, mandado de busca e apreensão e internação por tentativa de latrocínio, em nome de um adolescente de 17 anos.

Conforme a autoridade policial, o crime aconteceu no dia (26) de junho deste ano, quando a vítima, um mototaxista de 33 anos, recebeu uma solicitação de corrida do adolescente e da companheira dele, identificada como Alessandra da Silva Ramos, 23, conhecida como “Canção de Fogo”, que já foi presa pelos policiais civis da DEP de Manacapuru, no dia 28 de junho deste ano, para irem até o bairro Terra Preta, naquele município. Chegando ao local, o casal anunciou o roubo.

“O adolescente, portando uma faca, golpeou a vítima uma vez. Já a Alessandra atingiu o mototaxista com o objeto três vezes. Após o ocorrido, a dupla subtraiu a motocicleta da vítima. Após o delito, o casal abandonou o mototaxista no lugar. Ele foi socorrido por populares e levado ao hospital de Manacapuru, onde recebeu atendimento”, explicou Merly.

A titular da DEP de Manacapuru informou que o adolescente foi apreendido na tarde de segunda-feira, (19), por volta de meio-dia, na casa dele, situada no bairro Liberdade. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 16 deste mês, pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da Comarca de Manacapuru.

Ao término dos procedimentos cabíveis na DEP de Manacapuru, o adolescente foi encaminhado para a Unidade de Internação Provisória (UIP), situada na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital, onde irá cumprir medida socioeducativa pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado.

*Com informações da assessoria