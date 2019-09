Vídeo: 'Galerinha' é preso acusado de participação em crime em Manaus

Manaus- A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas, apresentou, na manhã desta terça-feira (20), durante coletiva de imprensa, um homem identificado como Paulo Henrique Rodrigues da Silva, 22, conhecido como “Galerinha”. Ele é suspeito de envolvimento na morte de Fabrício Marinho Rodrigues, ocorrida no dia (8) de julho deste ano na comunidade Parque Santa Etelvina, bairro Lago Azul.



O delegado titular da DEHS, Paulo Martins, explicou que as investigações iniciaram após a equipe policial ser informada sobre a execução e ter acesso às imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local onde o crime ocorreu.

“A Delegacia de Homicídios, assim que tomou conhecimento do crime, passou a investigá-los na tentativa de identificá-los e, posteriormente, representar pela prisão preventiva. Logo que tomamos conhecimento das imagens, chamamos as testemunhas e elas reconheceram os dois autores. Representamos pelas prisões e, há quinze dias, prendemos o primeiro, e, agora, estamos prendendo o outro acusado dessa bárbara execução que ocorreu a plena luz do dia na zona norte de Manaus”, explica.

O outro indivíduo, preso no último dia (18) de julho, é Arnaldo Maik dos Santos Melo de Oliveira, 25. De acordo com Martins, uma arma que a vítima teria perdido motivou o crime.

“Nas investigações tomamos conhecimento de que a vítima estaria devendo uma arma para os executores e, em função disso, eles estavam fazendo a cobrança. Eles estavam cobrando R$ 1,5 mil pelo valor dessa arma e essa foi a motivação do crime. A vítima teria perdido essa arma em uma abordagem policial e os dois estariam cobrando. Como ele não pagou, eles foram lá e executaram”, disse o titular da DEHS.

O infrator foi preso na residência dele, situada na rua Bajé, bairro Redenção, zona centro-oeste da cidade. O mandado de prisão em nome de Paulo Henrique foi expedido no dia (22) de julho deste ano pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

Paulo Henrique foi indiciado por homicídio qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da DEHS, o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

O crime

No dia (8) de julho de 2019, a vítima estava brincando de empinar pipa com o filho quando “Galerinha” e o comparsa, Arnaldo Maik dos Santos Melo de Oliveira, chegaram ao local em um carro vermelho, o abordaram e efetuaram disparos de arma de fogo.

Fabrício ainda tentou fugir, mas foi atingido pelos tiros. A vítima ainda foi socorrida por populares e levado a uma unidade hospitalar situada na zona norte da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

