Dupla é presa por furtar de cabos de cobre no Tancredo Neves

Manaus- Os policiais Civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) prenderam, em flagrante, na madrugada desta terça-feira, (20), por volta de 1h, Marivaldo Silva Souza, 34, e Silvester de Souza Mendonça, 27, no momento em que a dupla furtava 16 metros de cabos de cobres de uma empresa de telecomunicações, situada no conjunto Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

De acordo com o delegado, Guilherme Torres, titular da Derfd , as investigações em torno do caso iniciaram quando a equipe da especializada tomou conhecimento que no dia (13) deste mês, a dupla também furtou cabos de cobres de um poste em outro ponto da cidade. Conforme Torres, na ocasião, toda a ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local.

“Desta vez, os infratores estavam furtando a fiação de uma empresa de telecomunicações, quando logramos êxito nas prisões deles. Ressalto que a ação criminosa dos indivíduos resultou no prejuízo de aproximadamente R$ 12 mil, além de interromper serviços de telefonia e internet para cerca de 300 usuários do meio de comunicação”, disse Torres.

O titular da Derfd explicou que os cabos de telefonia são compostos de 90% de cobre, o que atrai a atenção de infratores. “Desde o mês de janeiro deste ano, as equipes da Derfd intensificaram as investigações de combate a esse tipo de crime, que já gerou um prejuízo de, aproximadamente, meio milhão de reais. De janeiro a agosto já foram instaurados 25 Inquéritos Policiais (IP) e 35 pessoas foram presas pela Derfd pela autoria desse tipo de delito”, destacou a autoridade policial.

Flagrante

Marivaldo e Silvester foram autuados em flagrante por furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da Derfd, a dupla será levada para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

