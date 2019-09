Homem que matou esposa, tem prisão preventiva decretada pela justiça

Manaus - Suspeito de matar a esposa a pauladas, tem prisão preventiva determinada pela justiça na tarde desta terça-feira (20). Douglas Ricardo Silva Costa, de 26 anos, espancou a esposa até a morte, a caixa de supermercado Aline Pâmela Teixeira Machado, de 26 anos, por na rua Ayrton Senna, comunidade Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Na ocasião, a sogra do suspeito, a dona de casa Vane Corrêa Machado, de 41 anos, também sofreu com as agressões físicas do genro.

Sobre a prisão

Um documento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), sendo um suposto mandado da prisão preventiva do suspeito, circulava nas redes sociais. A veracidade do documento foi confirmado ao Portal Em Tempo, pelo Delegado titular Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Paulo Martins.

Documento sobre o pedido de prisão preventiva do suspeito circulava nas redes sociais | Foto: Reprodução

"Sobre a prisão do suspeito, o documento é oficial, mas sobre os detalhes do depoimento dele, só iremos abordar tudo a imprensa na coletiva de imprensa que faremos na quinta-feira (21)", disse o delegado.

Os detalhes sobre as declarações de Douglas, serão apresentadas às 11h desta quinta-feira (21), na sede da DEHS, localizada na avenida Autaz Mirim, 7891, bairro Cidade Nova 5, zona Norte de Manaus.