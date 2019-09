Homem é executado em frente a Santa Casa no Centro de Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, aparentando ter entre 30 e 35 anos, foi morto a tiros em frente ao prédio da Santa Casa de Misericórdia, na noite desta terça-feira (20). O crime aconteceu por volta das 20h45, na rua 10 de julho, Centro de Manaus.

Segundo informações repassadas aos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estiveram na frente da operação, um homem, ainda não identificado, chegou em um carro, cor branca e atirou na vítima à queima roupa.

"Quando chegamos no local, o homem já estava morto. Por conta de ser um horário avançado, a rua é deserta e as poucas pessoas que passam por aqui tem medo de falar, dificultando um pouco o nosso trabalho" disse um PM que não quis se identificar.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), foram acionados para apurar informações do delito.

O delegado titular da DEHS, Paulo Martins, conversou com o proprietário de um estabelecimento próximo ao local, para conseguir as imagens das câmeras de segurança, que podem ajudar a identificar o suspeito e prosseguir com as investigações.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica Cientifica (DPTC) estiveram no local para fazer a perícia do crime e após os procedimentos, funcionários do Instituto Médico Legal (IML), removeram o corpo para exame de necropsia e identificação do corpo.