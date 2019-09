Vídeo: mulher é morta com várias facadas dentro de hotel em Manaus

Manaus - Em menos de 24 horas, a polícia registrou mais um assassinato de mulher em Manaus . A auxiliar de serviços gerais Maria de Lourdes Palheta Costa, de 42 anos, foi morta com nove facadas dentro de um hotel, na rua Lobo D'Almada, no Centro de Manaus. O crime aconteceu na noite de terça-feira (20).

Imagens de câmeras de segurança mostram Maria de Lourdes conversando com um homem, até o momento não identificado, na recepção do Hotel Paris. Por volta das 20h12, o suspeito deixa o quarto sozinho.

O funcionário do hotel acha estranho a atitude e questiona o suspeito. Ao ir até o quarto para verificar o que havia acontecido, o homem encontra a mulher nua e com várias facadas dentro do banheiro.

De acordo com as investigações, o casal chegou ao hotel a pé. Maria de Lourdes preencheu o cadastro no nome dela e, em seguida, pegou a chave do quarto. O homem passou 15 minutos no local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de necropsia. O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve no local para apurar informações sobre o assassinato.

Vídeo mostra o momento que a mulher chegou com o suspeito no hotel | Autor: Divulgação

Ao Portal Em Tempo , o irmão da vítima, Carlos Palheta Costa, de 48 anos, disse que desconhece o motivo do crime. Segundo ele, Maria de Lourdes trabalhava das 6h às 14h em uma clínica no Centro de Manaus.

"Não sabemos quem é esse homem que aparece no vídeo com a minha irmã. Espero que a polícia prenda esse assassino. Queremos justiça", disse.

O esposo da vítima também esteve no IML. A vítima deixou quatro filhos, sendo dois maiores de idade. O local do velório não foi informado pela família. A DEHS investiga o caso.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do homem que aparece nas imagens, pode entrar em contato com a polícia pelo 181, disk-denúncia da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Outro crime

Na manhã de terça-feira (20), a caixa de supermercado Aline Pâmela Teixeira Machado, de 26 anos, foi morta a pauladas pelo próprio marido, identificado como Douglas Ricardo Silva Costa, de 25 anos. O crime ocorreu dentro da vítima, na rua Ayrton Senna, comunidade Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Além de Aline Pâmela, a mãe dela, Vane Corrêa Machado, de 41 anos, também foi agredida a pauladas. Ela foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, mas já recebeu alta e está em casa.

Douglas Ricardo se entregou à polícia no fim da tarde de ontem. Ele será apresentado nesta quarta-feira (21), por volta das 11h, durante coletiva de imprensa na DEHS.