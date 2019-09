Jovem ameaça namorado de ex com faca e joga celular dela em quintal

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira (22), por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após ameaçar o atual da ex-namorada e o roubar o celular da garota. O fato aconteceu, por volta das 11h, no beco Tiradendes, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações dos PMs, o adolescente foi até à casa da ex-namorada, que também tem 17 anos, e encontrou o atual namorado dela. Inconformado, o jovem iniciou uma discussão e ameaçou o rapaz com uma faca. Ao sair do local, o adolescente roubou o celular da ex. Na fuga, ele teria jogado o aparelho no quintal de uma casa.

O adolescente ameaçou o atual namorado da ex dele com uma faca | Foto: Josemar Antunes

Diante das circunstâncias, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Durante os procedimentos na Deaai, houve um princípio de confusão entre o tio do adolescente e os policiais militares. O jovem aguardará a decisão do Ministério Público.