Empresário é preso por ameaça e agressão contra ex-mulher, em Manaus

O empresário foi indiciado por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica | Foto: Divulgação

Manaus - Um empresário de 42 anos, foi preso na noite desta terça-feira (20), por de violência doméstica cometido contra a ex-companheira dele, uma mulher de 41 anos. O suspeito foi capturado na rua São Sebastião, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Conforme a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), no dia 6 de agosto deste ano, o homem ameaçou a ex-companheira dele na vidraçaria onde eles trabalhavam. Na ocasião, imagens foram capturadas pelas câmeras de segurança da empresa em que trabalhavam, causando grande comoção a sociedade.

“O empresário tem diversas passagens por violência doméstica, sendo duas registradas em 2014 por uma ex-companheira dele, em que ela relata ter sofrido perturbação da tranquilidade, ameaças e injúrias. Também consta no sistema um registro de ocorrência relatando que ele cometeu o mesmo delito contra a vítima, neste ano”, explicou Débora Mafra.

A equipe de investigação da DECCM, com apoio de policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), cumpriu por volta das 20h30, o mandado de prisão preventiva em nome do suspeito.

Delegada Débora Mafra | Foto: Divulgação

De acordo com a autoridade policial, o infrator e a vítima se relacionaram durante sete anos, mas não estão mais juntos. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 20 de agosto deste ano, pela juíza Luciana da Eira Nasser, do 2º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Maria da Penha). Segundo Mafra, o homem foi preso na empresa dele, situada na rua São Sebastião, bairro Japiim, zona sul da capital.

Indiciamento

O empresário foi indiciado por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Denúncia

Débora Mafra ressaltou que qualquer tipo de ocorrência que atente contra a integridade física ou moral da mulher pode ser formalizada na especializada, situada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital, ou por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.