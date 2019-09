Fábrica de gelo em Manaus é autuada por furto de energia elétrica

Durante a inspeção, foi constatado desvio de três fases na rede de baixa tensão, assim como fraude no medidor de energia | Foto: Divulgação

Manaus - A Amazonas Energia e a Polícia Civil do Amazonas realizaram operação nesta terça-feira (20) para coibir prática de furto de energia elétrica em uma fábrica de gelo, localizada na Av. Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro Sul de Manaus.



Durante a inspeção, foi constatado desvio de três fases na rede de baixa tensão, assim como fraude no medidor de energia, que não registrava o consumo da unidade consumidora. O prejuízo causado a Distribuidora por esta irregularidade foi no valor de R$ 70.607,33.

O desvio de energia foi retirado e o medidor enviado para avaliação técnica , onde foi realizado laudo de aferição do medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (IPEM-AM), e constatado a irregularidade na medição. O proprietário foi conduzido à delegacia pelo crime de furto de energia elétrica.

O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime conforme o código penal brasileiro, artigos 155 e 171. Todos pagam a conta do furto de energia praticado em residências, comércios e indústria.



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inclui nos cálculos da tarifa de energia as perdas por irregularidades. Os efeitos das ligações clandestinas são danosos para todos os consumidores, diversas ocorrências de interrupção de energia são provocadas pela prática ilegal.