Vídeo: preso suspeito de matar mulher a facadas em motel de Manaus

Manaus - Carlos Maky Mota Nascimento, de idade não divulgada, foi preso pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por suspeita de matar com nove facadas à auxiliar de serviços gerais Maria de Lourdes Palheta Costa, de 42 anos. O crime ocorreu na noite de terça-feira (20), em um quarto de hotel, na rua Lobo D'Almada, no bairro Centro, Zona Sul da capital amazonense.

A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (21) após denúncia anônima. Carlos Maky foi localizado em uma casa na rua 5, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O suspeito assumiu a autoria do assassinato, mas não deu detalhes do crime.

Maria de Lourdes foi encontrada morta e nua com várias facadas pelo corpo dentro de um banheiro do Hotel Paris. Carlos Maky foi levado para a DEHS para prestar esclarecimentos.

Feminicídio

Este é o segundo caso de feminicídio na capital amazonense em menos de 24 horas. Na terça (20), o borracheiro Douglas Ricardo Silva Costa, de 25 anos, assassinou com várias pauladas Aline Pâmela Teixeira Machado, de 26 anos, após uma discussão banal.

O crime ocorreu por volta das 5h30, dentro da casa do casal, na rua Ayrton Senna da comunidade Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A mãe da vítima, que tentou apartar a briga, também ficou ferida.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo