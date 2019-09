Traficante é assassinado por rivais no Novo Israel, na zona Norte

Foram encontradas cerca de 6 capsulas de balas pela residencia | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem, identificado como Ailton Lopes de Souza, de 49 anos, foi morto a tiros dentro de uma casa na noite desta quarta-feira (21). O crime aconteceu por volta das 22h, na baixada do avivamento, uma ribanceira localizada na rua Betânia, no bairro Nova Israel, zona Norte da Capital.

Segundo informações da esposa da vítima, repassadas aos policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (cicom), Ailton tinha envolvimento com o tráfico de drogas na localidade. Ela contou ainda que reconheceu um dos atiradores.

“Foram três homens que cometeram o assassinato, com provavelmente 6 tiros. Um estava armado com faca e os outros dois com revolveres. A esposa dele nos disse que um dos suspeitos de chama “Cabeça”. De acordo com nossa experiência foi um possível acerto de contas”, disse o PM que preferiu não se identificar.

Os investigadores do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), fizeram a perícia criminal da ocorrência. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), estiveram no local e coletaram informações com familiares e vizinhos para dar andamento as investigações.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo por volta das 23h15 para exame de necropsia.

Até o momento da publicação dessa matéria, nenhum dos suspeitos foi localizado.