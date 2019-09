'Mauzinho' é assassinado após negar droga para mulher, em Manaus

Manaus - Um homem identificado pela polícia apenas como Alex, vulgo ‘Mauzinho', foi morto com um tiro no pescoço nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (22). O crime ocorreu em uma praça, localizada na avenida Brasil, entre os bairros São Jorge e Presidente Vargas, na Zona Oeste e Sul de Manaus.

Segundo informações levantadas pela polícia no local, Alex chegou na praça para consumir entorpecentes e uma mulher, conhecida como "Dedé”, pediu para usar drogas com ele, mas Alex negou.

Ao presenciar a rejeição, o companheiro da mulher se irritou e efetuou um tiro de escopeta contra "Mauzinho". O disparo atingiu o pescoço do homem, que não resistiu ao ferimento e morreu na escadaria da praça.

O autor do crime fugiu em seguida juntamente com a mulher. Objetos, como roupas, bolsas e papelotes de drogas, foram encontrados no local.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).