Adolescente era estuprada pelo pai desde os 8 anos

Uma adolescente era estuprada pelo próprio pai em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul , desde os 8 anos de idade. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) passou a investigar o caso desde segunda-feira (19).

As sessões de abuso começaram com o suspeito, que é motorista, passando a mão no corpo, nos seios e na genitália da criança, sempre quando a mãe não estava na residência.

Com o passar do tempo, o suspeito passou a fazer sexo oral na filha e insistia para que ela fizesse nele, mas a vítima se recusava. Ele teria inclusive ejaculado nas pernas dela. A polícia pediu medida protetiva para a vítima e à família.