Corpo esquartejado encontrado no Tarumã é de motorista de aplicativo

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) identificou o corpo encontrado esquartejado em uma área de mata, na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Trata-se do motorista de transporte por aplicativos Ulisses Brasil Nogueira Júnior, de 25 anos.

Ao Portal Em Tempo , a delegada Marília Campelo, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação em torno do caso informou que ainda não há pistas dos assassinos.

"As informações coletadas ainda são muito vagas, mas as equipes policiais estão investigando e com ajuda de denúncias anônimas devemos chegar aos autores. A motivação indica possível dívida de tráfico de drogas, mas o crime também pode ter sido motivado por outro fato", disse a delegada Marília Campelo.

O crime

O corpo de Ulisses foi encontrado esquartejado por volta das 16h57 de quarta-feira (21), após denúncia anônima. Os membros foram enrolados em dois sacos plásticos e deixados dentro de uma mala preta.

Conforme a perícia, feita pelo pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC, o homem foi morto e esquartejado em outro local da cidade e foi deixado na área de mata.

O corpo foi liberado para a família na manhã desta quinta-feira (22). A vítima morava no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-sul da capital amazonense.