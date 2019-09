Cinco homens são alvos de tiros e facadas em Manaus

Manaus - Cinco homens foram alvos de atentado a tiros e a facadas na noite de quarta-feira (21) e madrugada desta quinta-feira (22), em zonas distintas de Manaus. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

O primeiro caso foi registrado por volta das 19h48. Railton Saquarai Neves, de 19 anos, foi atingido com duas facadas, sendo uma nas costas e uma no peito. O fato aconteceu na rua Nossa Senhora de Fátima, na comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Por volta das 20h47, um adolescente de 17 anos foi alvejado com dois tiros, sendo um na mão e outro no abdômen. O caso aconteceu na rua Marta Falcão, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. O autor do crime não foi identificado e a vítima não relatou a motivação da tentativa de homicídio.

Lucas da Silva Oliveira, de 18 anos, foi alvejado com um tiro na perna direita. Ele deu entrada no hospital por volta das 21h, após ser baleado na rua Jaçanã, no bairro Tancredo Neves.

Segundo informações do tenente Ezequias, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem desconhecido em um carro vermelho foi autor dos disparos contra Lucas.

O jovem passou por procedimentos cirúrgicos e não corre risco de morte. Lucas afirmou que desconhece o motivo do atentado. A tentativa de homicídio foi registrada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com duas facadas nas costas, Francinei Vasconcelos de Lima, de 19 anos, passou por procedimentos cirúrgicos na noite de quarta-feira (21). Ele deu entrada por volta das 23h20, no hospital após ser atacado na rua Abiguar Bastos, no conjunto Amazonino Mendes, conhecido como Mutirão, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da capital. O motivo também não foi esclarecido pela vítima.

Para fechar a ocorrência da madrugada, Renato Santos Barbosa, de 23 anos, procurou ajuda médica por volta das 4h57 desta quinta-feira (22), após ser atingido com um tiro nas costas. O fato aconteceu na rua 31 de Março, no bairro Coroado, na Zona Leste. Todos os casos deverão ser investigados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).