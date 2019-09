Vídeo: detento morre após tentar roubar posto do Sinetram no T4

Manaus - Um detento do semiaberto, identificado como Josiney Rodrigues Maia, de 26 anos, morreu durante um confronto com policiais civis na tarde desta quinta-feira (22). O suspeito era integrante de uma quadrilha que planejava roubar a renda do posto do Sinetram, no Terminal 4 (T4), localizado na avenida Camapuã, na Zona Leste de Manaus.

No total, cinco criminosos planejaram o roubo aos caixas da cabine de venda bilhetagem eletrônica. Porém, os suspeitos já estavam sendo monitorados pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

"Quando chegaram no T4 os criminosos se deparam com o posto do Sinetram fechado, então realizaram um arrastão na passarela e na parte superior do terminal", informou uma fonte policial.

Durante a fuga, os criminosos se deparam com os policiais que montaram campana na área do T4 e estavam preparados para agir contra a quadrilha.

"Eles atiram contra os policiais e dois deles acabaram baleados. Outros três foram capturados durante o confronto", disse a fonte.

Na ocasião, a população ovacionou os policiais envolvidos na ação. Os suspeitos feridos foram levados para o Hospital Platão Araújo.

Josiney, que usava tornozeleira eletrônica, morreu na unidade de saúde. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito ferido permanece internado, o estado de saúde dele não foi divulgado.

Os outros três integrantes da quadrilha foram encaminhados para a sede da DERFD, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

Com a quadrilha a policia apreendeu três revolveres e duas motocicletas, que eram usadas para cometer assaltos.

A Polícia Civil deve dar mais informações sobre o caso na manhã desta sexta-feira (23), em coletiva de imprensa.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo