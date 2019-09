Vídeo: em Manaus, polícia encontra droga dentro de saco de farinha

Durante a operação ninguém foi preso | Foto: Divulgação

Manaus - Na madrugada desta quinta-feira (22), investigadores da Polícia Civil apreenderam 37 quilos de drogas tipo skunk, durante operação no porto de Manaus, nas proximidades do Porto Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Os entorpecentes estavam em duas embarcações vindas das cidades de Tefé e Jutaí, a 522 km de Manaus, e 749 km da capital, respectivamente. Uma parte do material estava escondida em uma mala e outra, em saco com farinha.



De acordo com a Polícia Civil (PC-AM), os investigadores do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) junto com uma equipe da Delegacia Fluvial (Deflu) e com o apoio do cão farejador, Odim, da Receita Federal, abordavam e fiscalizavam vários barcos de viagem vindos da Zona de fronteira do Amazonas, quando descobriram a droga.

Durante a fiscalização nos convés das embarcações 'Estrela de Davi', vinda de Tefé, foram encontrados nove quilos de drogas. Enquanto na embarcação Deus de Aliança, da cidade de Jutaí, a polícia apreendeu 28 quilos de material entorpecente, escondido em um saco com farinha.

"Nós identificamos uma mala na primeira embarcação com maconha tipo skunk e na sequencia encontramos o restante da drogas, que estava dentro de uma encomenda de saco de farinha. A gente está investigando o nome da pessoa que estava escrito para receber essa encomenda" confirmou o diretor do Denarc, Paulo Mavingnier.

Segundo a PC-AM, a droga está avaliada em R$ 180 mil e tinha como destino Manaus, onde seriam distribuídas para traficantes.

Ainda em fase de investigações, ninguém foi preso.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo