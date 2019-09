Em Manaus, tiroteio deixa baleados na Vila da Prata

Duas vítimas deram entrada ao HPS 28 de Agosto | Foto: Arquivo AET

Manaus – Três homens foram baleados na noite desta quinta-feira (22), por suspeitos, ainda não identificados, em um carro branco. O crime aconteceu por volta das 19h30, na rua Guarani, bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus.

As vítimas são, Cláudio Rangel Macedo de Lima, de 23 anos, Francisco Isaías Oliveira dos Santos, vulgo “Gigi”, Ney, vulgo “Macarrão”. As vítimas são parentes e amigos. Francisco é tio do Ney e, Rangel é vizinho deles. Tio e sobrinho trabalham juntos em uma padaria na esquina da Alameda Bela Vista com a rua Guarani, local onde aconteceu o crime.

Francisco foi atingido no testículo e no braço, Ney também foi baleado no braço e Rangel na barriga.

Após serem alvejados, Claudio e Francisco foram socorridos por familiares e levados a Hospital e Pronto-socorro (HPS) 28 de Agosto, na Adrianópolis, zona Sul. Não foi informado para qual unidade hospitalar, Ney teria sido levado.

Os policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), receberam denúncias de tiros com arma de fogo e tentativa de homicídio.

“Ao chegarmos no local, os rapazes já tinham sido socorridos para o 28 de Agosto. A população não dá informações pois é área vermelha, área de tráfico, é compreensivo o medo das pessoas em nos passar alguma pista, mas vasculhamos pelo local para encontra-los”, disse um policial que não quis se identificar.

Até o momento da publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos foi localizado e o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.