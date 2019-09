Após agredir namorada, membro da FDN é preso com espingarda

Thaysson da Silva Santana possui três passagens por roubo | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Manaus - Após agredir e ameaçar a namorada com uma espingarda, calibre 12, Thaysson da Silva Santana, de 18 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (22), na rua Soldado Brito, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Segundo policiais da Rocam, o suspeito é integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN), e teria participado de um ataque a um grupo rival, na madrugada de hoje, em uma invasão da comunidade Águas Claras, na Zona Norte da cidade.

“Recebemos a denúncia de violência doméstica e quando chegamos no local nos deparamos com o suspeito em posse da arma e brigando com a namorada. Conseguimos imobilizar ele e apreendemos a arma de grosso calibre”, informou o sargento Joelio Nepomuceno, da Rocam.

O policial relatou, ainda, que a mulher não quis registrar a denúncia contra o namorado. A caminho da delegacia a equipe policial recebeu a informação que o Thayson era membro da FDN e a espingarda foi usada para tomar território de rivais do Comando Vermelho (CV).

Com o Thaysson foi apreendido uma espingarda, calibre 12 e 13 munições calibre 12 | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

“O suspeito possui três passagens por roubo e agora vai deve ser autuado por porte ilegal de arma de fogo. Com ele também foram apreendidas 13 munições calibre 12”, disse Nepomuceno.

Thaysson foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ficar a disposição da Justiça.