Nu e com 7 tiros no rosto, corpo de homem é encontrado em Manaus

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado no início da manhã desta sexta-feira (22), em uma área de mata na rua Culina, na invasão " Cemitério dos Índios" , no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do delegado Daniel Leão, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem foi morto com seis tiros no rosto e apresentava lesões de pauladas na cabeça.

"Os moradores informaram que ouviram tiros na madrugada, mas não deram muitos detalhes por medo represálias. Aqui impera à lei do silêncio", explicou.

Um morador da comunidade relatou à equipe de reportagem que ouviu tiros por volta das 3h30. Segundo ele, o homem seria morador da invasão "Buritizal", que fica na extremidade do "Cemitério dos Índios".

"Aqui, infelizmente, temos que conviver com essas mortes relacionadas ao tráfico de drogas e ficar calados. As matanças são ordenadas por traficantes de facções criminosas", revelou.

O corpo foi encontrado em uma área de mata | Foto: Josemar Antunes

Outros crimes

As ocorrências de assassinatos se tornaram rotina na invasão "Cemitério dos Índios" nos últimos meses. No dia 8 de julho deste ano, um homem foi encontrado morto com três facadas na região do tórax e com o recado: "Tio Patinhas que mandou".

O homem teria sido morto na invasão "Urucaia", extrema com a comunidade indígena e depois arrastado.

A vítima foi deixada dentro de um casebre de madeira. Segundo levantamentos da polícia, a invasão é dominada por integrantes do Comando Vermelho (CV).

Caciques mortos

Na mesma zona foram registrados homicídios contra indígenas. Dois caciques foram assassinados por integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN). O cacique Willlames Machado Alencar , conhecido como “Onça Preta”, da etnia Mura, foi executado com oito tiros na tarde do dia 13 de julho.

A perícia realizando trabalho no local | Foto: Josemar Antunes

Testemunhas relataram que um homem, ainda não identificado, invadiu a propriedade de um amigo do cacique e, em seguida, efetuou os disparos à queima-roupa.

No dia 27 de fevereiro deste ano um outro cacique foi assassinado também em uma comunidade indígena na Zona Norte. Francisco de Souza Pereira, da etnia Tukano, foi morto a tiros na comunidade indígena "Urucaia", no bairro Nova Cidade, na Zona Norte.

O cacique estava dormindo com a esposa e a filha de 11 anos. Por volta de 1h, três homens encapuzados invadiram o imóvel e atiraram contra o indígena.