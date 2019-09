Polícia apresenta criminosos que tentaram assaltar posto do Sinetram

Manaus - Quatro homens foram presos e apresentados na manhã desta sexta-feira (23) durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). O bando trocou tiros com a polícia na tarde de quinta-feira (22), após realizar arrastões no Terminal de Integração (T4), situado na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Um quinto suspeito morreu no confronto com os policiais civis.

Franciomar Sales dos Santos, de 27 anos; Gabriel de Souza Ramos, de 21 anos; Jonathan Jordan Palheta de Sena, de 28 anos, e Mário Feitosa de Castro, de 30 anos, além de Josiney Rodrigues Maia, de 26 anos, morto na troca de tiros, estavam sendo investigados há duas semanas pelas equipes da Derfd e do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Guilherme Torres, delegado titular da Derfd | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, o quarteto se preparava para assaltar caixas do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), localizado no T4.

"Foi uma exitosa não pelo fato de um dos suspeitos ter sido morto, mas porque uma pessoa inocente não ficou ferida nessa ação. O grupo pretendia roubar R$ 50 mil do posto do Sinetram. Josiney, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi quem passou as informações sobre a suposta quantia ao restante do grupo. Ele tinha passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de uma condenação por roubo qualificado", informou o delegado Guilherme Torres.

O bando foi apresentado na sede da Derfd | Foto: Josemar Antunes

O delegado Ricardo Cunha, titular do 13° DIP, destacou que as investigações começaram após inúmeros registros de Boletins de Ocorrência (BOs) de roubos de celulares e pertences pessoais.

"Durante as investigações descobrimos que um bando criminoso iria atuar ao longo da semana no T4. Imediatamente solicitamos apoio da Derfd para desarticular essa quadrilha. Estávamos campana desde segunda-feira (19) ", disse.

Com a quadrilha, a polícia encontrou três revólveres calibre 38, além de aparelhos celulares e duas motocicletas.

Delegado Ricardo Cunha, titular do 13ºDIP | Foto: Josemar Antunes

Crime

Ao chegarem nos postos de venda de passagens do transporte público fechados, o bando começou a assaltar usuários nas dependências do T4. Na fuga, eles perceberam a presença da polícia e atiraram contra os policiais.

Os policiais revidaram e dois criminosos foram baleados. Eles foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, mas Josiney não resistiu aos ferimentos.

Armas encontradas com os criminosos | Foto: Josemar Antunes

Já Mário recebeu atendimento e foi liberado. Ele e os outros três homens foram encaminhados para Derfd. O quarteto foi autuado em flagrante por roubo majorado e associação criminosa.

Após os procedimentos cabíveis na Derfd, eles serão levados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.