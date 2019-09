Dupla é presa com drogas no interior do Amazonas

Manaus - Dois homens foram presos com drogas, aparelhos celulares, material para embalar entorpecentes e R$ 250. A prisão aconteceu em Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), na tarde desta quinta-feira (22).

Policiais que atenderam a ocorrência relataram que receberam denúncias anônimas, oriundas do município de Feijó, no Acre, sobre uma certa quantidade de drogas que teria embarcado em uma aeronave com destino a Envira. Os policiais montaram campana utilizando uma viatura descaracterizada e conseguiram identificar um suspeito.

Durante abordagem e revista pessoal, os policiais apreenderam uma sacola contendo todo o material supostamente entorpecente. O suspeito assumiu ser dono da sacola e disse que o material seria dividido com um comparsa, que foi preso posteriormente.

Os suspeitos foram conduzidos ao 66ª Delegacia Interativa de Polícia do município para os procedimentos legais.