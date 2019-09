'Olheiros' avisam traficantes sobre chegada da polícia no São José

Manaus - Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam no início da noite de quinta-feira (22) duas armas de fogo, munições e porções de supostamente entorpecentes do bairro São José, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe policial, por volta das 18h, a guarnição recebeu uma denúncia informando que criminosos estavam comercializando drogas no beco Bom Jesus, com rua 13 de Maio.

Equipe que participou da ação | Foto: Divulgação

A equipe foi ao local. Entretanto, os criminosos foram avisados por olheiros sobre a presença da polícia e conseguiram fugir. Durante a fuga, os suspeitos deixaram para trás dois revólveres calibre 38, munições e uma sacola com entorpecente.

Nenhum dos suspeitos foi detido. Todo o material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.