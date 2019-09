Homem é preso por ameaçar moradores em beco na Praça 14

Manaus - Um homem de 23 anos foi preso pela equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na madrugada desta sexta-feira (23), com um revólver calibre 38, com três munições intactas. A prisão aconteceu na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Os policiais receberam uma denúncia, por volta de 1h50, informando que um homem estava ameaçando moradores com uma arma no beco Afonso Pena. A equipe foi ao local e foi atendida pela mãe do suspeito.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou se desfazer da arma, mas não teve êxito. O homem foi levado para o1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).