Em Manacapuru, Polícia prende estudante envolvido em latrocínio

Manacapuru - O estudante Patrick Araújo Rodrigues, de 22 anos, foi preso, preventivamente, na noite desta quinta-feira (22), suspeito pelo crime de latrocínio, ocorrido no dia 9 de junho deste ano, que teve como vítima Ary Ferreira da Silva, de 30 anos. O caso aconteceu no bairro Terra Preta, em Manacapuru, município distante 68 quilômetros de Manaus.

O suspeito foi detido por investigadores da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), daquele município, sob a coordenação do delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial.

De acordo com a polícia, no dia do crime, Patrick e outro homem, que ainda está sendo investigado, abordaram a vítima e, em posse de uma arma branca, roubaram o celular dele. Como o homem reagiu, Patrick acabou por esfaqueá-lo. Ary chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar em Manacapuru, mas morreu.

“Durante as investigações em torno do caso, constatamos que Patrick estava envolvido no crime. A partir disso, representei junto à Justiça o pedido de prisão em nome do infrator. Diligenciamos após a expedição do mandado e logramos êxito na prisão dele, em uma unidade escolar, da rede estadual de ensino, onde ele estudava, no bairro Terra Preta”, relatou Torres.

Patrick foi indiciado por latrocínio e permanecerá na carceragem da DIP de Manacapuru, à disposição da Justiça.