Homem é preso após roubar arma de vigilante do SPA do Alvorada

O crime aconteceu na última quarta-feira (21) | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Odisley de Oliveira Silva, de 41 anos, foi preso, em flagrante, na tarde desta sexta-feira (23), por policiais do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com uma arma de fogo calibre 38 e nove munições intactas. Ele estava sendo procurado após roubar a arma que estava em posse de um vigilante do Serviço de Pronto Atendimento (SPA), do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, na última quarta-feira (21).



De acordo com informações do delegado João Neto, o suspeito estava escondido em uma residência, na terceira etapa do residencial Viver Melhor, conjunto Monte Pascoal, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

“Após darmos andamento nas diligências para averiguar o roubo, conseguimos identificar a localização do homem que havia efetuado o delito, por meio das imagens das câmeras de segurança do lugar. Quando chegamos na residência dele, nos deparamos com o indivíduo ainda em posse da arma de fogo com as nove munições”, explicou João Neto.

Odisley foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e foi encaminhado para o 10º DIP, onde será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.