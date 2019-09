Homem é procurado por matar e esconder corpo de rival em Manaus

O crime aconteceu no dia 26 de junho, em um conjunto habitacional, na Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Rafael Albano dos Santos Silva, de 25 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas. Ele é suspeito de estar envolvido no homicídio e na ocultação de cadáver de Rogério de Lima Franco, morto na noite do dia 26 de junho, deste ano, a golpes de pauladas.



De acordo com o delegado Fábio Aly, titular do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime aconteceu por volta das 22h, na Rua Cabul, em um conjunto habitacional localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Na ocasião, Rafael e mais dois comparsas, que já estão presos, identificados como Carlos Alberto Garcia Neto, 20, conhecido no mundo do crime como “Sombra”, e José Jeferson Cavalcante da Silva, 32, o “Loirinho”, desferiram pauladas na vítima até a morte e, em seguida, colocaram o corpo de Rogério em um veículo e enterraram em um local ainda desconhecido pela polícia.

“A vítima, que teria ligação com facções criminosas, estaria indo até um ponto de vendas de entorpecentes para comprar e consumir a substância ilícita, no momento em que foi abordada pelo trio. Em ato contínuo, José aplicou um golpe, conhecido como 'mata-leão', em Rogério, enquanto Rafael e Carlos desferiram pauladas até levar a vítima a morte”, explicou Aly.

A autoridade policial está solicitando ajuda da população para localizar Rafael, quem tiver informações pode ligar para a polícia, por meio do número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).